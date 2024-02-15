Міністр оборони Фінляндії про Трампа: Говорив схоже 7-8 років тому, але тепер ситуація змінилась

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен прокоментував резонансні заяви Дональда Трампа стосовно НАТО, заявивши, що вони не нові – однак сьогодні безпекова ситуація змінилась.

Міністра цитує фінський телерадіомовник Yle, повідомляє "Європейська правда".

"Трамп говорив щось схоже 7-8 років тому, але зараз до його заяви ставляться зовсім інакше, тому що ситуація в галузі безпеки змінилася", – сказав Хяккянен.

Міністр підкреслив, що Європі слід взяти на себе більше відповідальності за власну оборону.

Хяккянен також сказав, що, на його думку, загрозу з боку Росії можна зменшити за рахунок надання Україні більш активної підтримки.

Хяккянен закликав європейські країни діяти швидше в цих питаннях.

"Ясно, що Путін чекає на момент, коли залежна від запасів і оборонної промисловості Заходу Україна покаже слабину або похитнеться. Тому нам потрібно натиснути на газ", – закликав міністр.

Нагадаємо, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".