Министр обороны Финляндии о Трампе: Говорил похожее 7-8 лет назад, но теперь ситуация изменилась

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен прокомментировал резонансные заявления Дональда Трампа относительно НАТО, заявив, что они не новые – однако сегодня ситуация с безопасностью изменилась.

Министра цитирует финский телерадиовещатель Yle, сообщает "Европейская правда".

"Трамп говорил что-то похожее 7-8 лет назад, но сейчас к его заявлениям относятся совсем иначе, потому что ситуация в области безопасности изменилась", – сказал Хяккянен.

Министр подчеркнул, что Европе следует взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

Хяккянен также сказал, что, по его мнению, угрозу со стороны России можно уменьшить за счет предоставления Украине более активной поддержки.

Хяккянен призвал европейские страны действовать быстрее в этих вопросах.

"Ясно, что Путин ждет момента, когда зависимая от запасов и оборонной промышленности Запада Украина покажет слабину или пошатнется. Поэтому нам нужно надавить на газ", – призвал министр.

Напомним, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".