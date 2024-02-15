ЗМІ: Перший у 2024 році саміт G7 припаде на річницю вторгнення РФ в Україну
Четвер, 15 лютого 2024, 22:15
Італія, яка цього року головує в "Групі семи", планує скликати перший саміт на 24 лютого – дрцгц річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомило італійське інформагентство ANSA, пише "Європейська правда".
Саміт G7 24 лютого має відбутись у форматі відеоконференції.
Чи буде на ньому присутній Володимир Зеленський, не уточнюється, але минулого року на зустріч лідерів "Групи семи" президент України був запрошений.
Нагадаємо, з 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні раніше запевнив, що Україна залишатиметься одним із ключових пріоритетів під час головування його країни в "Групі семи" у 2024 році.
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