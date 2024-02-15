СМИ: Первый в 2024 году саммит G7 придется на годовщину вторжения РФ в Украину

Италия, которая в этом году председательствует в "Группе семи", планирует созвать первый саммит на 24 февраля – дрцгц годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщило итальянское информагентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Саммит G7 24 февраля должен состояться в формате видеоконференции.

Будет ли на нем присутствовать Владимир Зеленский, не уточняется, но в прошлом году на встречу лидеров "Группы семи" президент Украины был приглашен.

Напомним, с 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее заверил, что Украина будет оставаться одним из ключевых приоритетов во время председательства его страны в "Группе семи" в 2024 году.