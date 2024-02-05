Голова МЗС Італії: Україна – серед топпріоритетів італійського головування в G7

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив, що Україна залишатиметься одним із ключових пріоритетів під час головування його країни в "Групі семи" у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у колонці для видання "Дзеркало тижня".

Таяні зазначив, що жорстокий напад Росії на Україну – "це не лише регіональна проблема, а й загроза для міжнародного миру та безпеки".

"Україна може розраховувати на нас і нашу відданість справедливому й тривалому миру, а також нашу підтримку в подальшому розвитку "формули миру" президента Володимира Зеленського. Емблемою нашого головування є оливкове дерево – загальновизнаний символ миру", – додав він.

Очільник італійського МЗС вказав, що під час головування його країни "Група семи" вкотре "підтвердить свою непохитну підтримку Києва в політичній, безпековій і фінансовій сферах".

"Ми також зосередимося на відбудові та закладемо основи для проведення Ukraine Recovery Conference, яку Італія прийматиме 2025 року та яка стане продовженням Конференції з відновлення України, організованої в Римі 2023 року", – анонсував міністр.

Нагадав Таяні й про діяльність посольства Італії в Києві, яке протягом року координуватиме роботу групи послів країн G7 з підтримки України.

"Група й далі надаватиме всебічну підтримку уряду та народу України на шляху реалізації внутрішніх реформ, приділяючи особливу увагу посиленню верховенства права, боротьбі з корупцією, судовій реформі, децентралізації, сприянню демократії та переходу до "зеленої" економіки", – вказав очільник дипломатії Італії.

Нагадаємо, з 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

Минулого тижня Україна та Італія провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.