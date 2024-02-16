Глава МВС Німеччини розкритикувала кампанію проти "Зелених"

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що останні протести проти "Зелених" переступають межу і "не мають нічого спільного з демократією".

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Німецькі "Зелені" скасували одну із подій, запланованих на цей тиждень у землі Баден-Вюртенберг "з міркувань безпеки", після серії протестів і блокад за участі аграріїв, під час яких доходило до сутичок з поліцією.

Одна з лідерок партії Рікарда Ланг ледве змогла виїхати з іншої події під Штутгартом – натовп не пропускав її та вигукував образи.

Раніше міністр сільського господарства Джем Оздемір без особливих успіхів намагався говорити з протестуючими фермерами, як і його колега, міністр економіки Роберт Габек. На початку січня фермери заблокували пором, на якому він перебував.

Ненсі Фазер заявила, що у своїх проявах незгоди із "Зеленими" протестувальники "явно перейшли межу".

"Якщо політична подія стає неможливою через розлючений натовп і насильство, якщо у поліцію кидають каменями – це вже перейшло межу… Те саме стосується випадків, коли демократів називають "зрадниками", агресивний натовп приходить до них під будинок або опудала лідерів символічно вішають", – заявила міністерка.

За даними федерального уряду, за минулий рік у Німеччині зареєстрували майже 2800 тих чи інших злочинів, спрямованих проти політиків. З них понад 1200 були спрямовані проти "Зелених".