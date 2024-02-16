Глава МВД Германии раскритиковала кампанию против "Зеленых"

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила, что последние протесты против "Зеленых" переступают черту и "не имеют ничего общего с демократией".

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Немецкие "Зеленые" отменили одно из событий, запланированных на эту неделю в земле Баден-Вюртенберг "из соображений безопасности", после серии протестов и блокад с участием аграриев, во время которых доходило до столкновений с полицией.

Одна из лидеров партии Рикарда Ланг едва смогла уехать с другого события под Штутгартом – толпа не пропускала ее и выкрикивала оскорбления.

Ранее министр сельского хозяйства Джем Оздемир без особых успехов пытался говорить с протестующими фермерами, как и его коллега, министр экономики Роберт Габек. В начале января фермеры заблокировали паром, на котором он находился.

Нэнси Фазер заявила, что в своих проявлениях несогласия с "Зелеными" протестующие "явно перешли черту".

"Если политическое событие становится невозможным из-за разъяренной толпы и насилия, если в полицию бросают камнями – это уже перешло черту... То же касается случаев, когда демократов называют "предателями", агрессивная толпа приходит к ним под дом или чучела лидеров символически вешают", – заявила министр.

По данным федерального правительства, за прошлый год в Германии зарегистрировали почти 2800 тех или иных преступлений, направленных против политиков. Из них более 1200 были направлены против "Зеленых".