У Німеччині почали розслідування після блокування фермерами порому з віцеканцлером

Прокуратура німецького міста Фленсбург розпочала розслідування за фактом спроби групи фермерів заблокувати пором, на якому перебував віцеканцлер Роберт Габек.

Про це у коментарі агентству dpa заявив старший прокурор Бернд Вінтерфельдт, повідомляє "Європейська правда".

Розслідування ведеться за підозрою "у примусі". Прокуратура також з'ясовує, чи були скоєні інші правопорушення, такі як опір правоохоронцям і порушення громадського порядку.

Сам Габек висловив занепокоєння настроями в країні після блокування порома, на якому він перебував.

"Що мене турбує, дійсно турбує, так це те, що настрої в країні так сильно загострюються", – сказав він.

Речник віцеканцлера зауважив, що Габек "хоче шукати діалогу з фермерами, як на регіональному, так і на національному рівні".

"Це частина його стилю – говорити з людьми безпосередньо", – додав він.

Раніше група фермерів не дозволила віцеканцлеру Німеччини Роберту Габеку зійти з порома на півночі країни через кілька годин після того, як уряд частково пішов на поступки аграріям.

Вони заблокували причал у Шлюттзілі на узбережжі Північного моря в четвер увечері, і Габеку довелося повернутися на маленький острів Гуге.

Минулого місяця уряд Шольца, який втрачає підтримку виборців, розлютив фермерів, оголосивши про плани скорочення сільськогосподарських субсидій в рамках пакета заходів, спрямованих на заповнення 17-мільярдної діри в бюджеті на 2024 рік.

Фермери влаштували акцію протесту з тракторами в Берліні і закликали до нових демонстрацій наступного тижня.

У четвер уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Він заявив, що замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів робитиме це поступово протягом декількох років, щоб "дати постраждалим компаніям більше часу на адаптацію".

Уряд також заявив, що відмовиться від запланованого підвищення податків на сільськогосподарські транспортні засоби.