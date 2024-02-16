У Франції скасовують половину потягів через страйк диспетчерів

У Франції з вечора п’ятниці починається великий страйк диспетчерів залізниці, через який доведеться скасувати приблизно половину усіх поїздів.

Про це повідомляє BMFTV, пише "Європейська правда".

Страйк оголосили члени профспілок CGT і Sud-Rail, заявивши, що виконання їхніх домовленостей з роботодавцем від 2022 року затримується.

Всього на рейсах TGV Inoui, Ouigo, Intercités і TER працюють 10 тисяч диспетчерів, страйкуватимуть 70%. Страйк випав на шкільні канікули, що додатково посилить незручності родинам, які вирішили поїхати кудись на відпочинок.

Оператор залізниці SNCF повідомив, що у графіку залишиться половина потягів. При цьому обіцяють не скасовувати жоден поїзд із тих, що сполучають великі міста з гірськолижними регіонами.

Пасажирам розсилатимуть сповіщення про те, чи є зміни щодо їхнього рейсу.

У понеділок цього тижня страйкували фінські залізничники. В кінці січня багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи.