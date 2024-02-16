Во Франции отменяют половину поездов из-за забастовки диспетчеров

Во Франции с вечера пятницы начинается большая забастовка диспетчеров железной дороги, из-за которой придется отменить примерно половину всех поездов.

Об этом сообщает BMFTV, пишет "Европейская правда".

Забастовку объявили члены профсоюзов CGT и Sud-Rail, заявив, что выполнение их договоренностей с работодателем от 2022 года задерживается.

Всего на рейсах TGV Inoui, Ouigo, Intercités и TER работают 10 тысяч диспетчеров, бастовать будут 70%. Забастовка выпала на школьные каникулы, что дополнительно усугубит неудобства семьям, которые решили поехать куда-то на отдых.

Оператор железной дороги SNCF сообщил, что в графике останется половина поездов. При этом обещают не отменять ни один поезд из тех, что соединяют крупные города с горнолыжными регионами.

Пассажирам будут рассылать уведомления о том, есть ли изменения относительно их рейса.

В понедельник на этой неделе бастовали финские железнодорожники. В конце января многодневную забастовку проводили также немецкие машинисты.