У Данії знищать 20 тисяч курей через спалах пташиного грипу

У данській Зеландії знищать 20 тисяч курей, серед яких виявили спалах пташиного грипу.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Ветеринарно-продовольча адміністрація оголосила, що в комуні Гольбек у регіоні Зеландія виявлено спалах пташиного грипу.

Птахів з постраждалого господарства мають знищити протягом наступної доби. Довкола осередку встановлять санітарний кордон посиленого контролю у радіусі 3 км і "зону моніторингу" у радіусі 10 км.

На територіях, що потрапляють у це зонування, заборонено перевозити птахів і продукцію за їхні межі до перевірки санветслужбою і проводити виставки з птахами.

Від початку року в країні через пташиний грип знищили вже 200 тисяч поголів’я свійської птиці.

Пташиний грип дуже рідко передається до людей, але смертельний для птахів.

Останніми роками вірус є великою проблемою для птахівництва та загалом тваринництва у багатьох країнах Європи.

Епідемію 2022 року називали найгіршою з усіх, які відстежувалися.