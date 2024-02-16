У Данії знищать 20 тисяч курей через спалах пташиного грипу
У данській Зеландії знищать 20 тисяч курей, серед яких виявили спалах пташиного грипу.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
Ветеринарно-продовольча адміністрація оголосила, що в комуні Гольбек у регіоні Зеландія виявлено спалах пташиного грипу.
Птахів з постраждалого господарства мають знищити протягом наступної доби. Довкола осередку встановлять санітарний кордон посиленого контролю у радіусі 3 км і "зону моніторингу" у радіусі 10 км.
На територіях, що потрапляють у це зонування, заборонено перевозити птахів і продукцію за їхні межі до перевірки санветслужбою і проводити виставки з птахами.
Від початку року в країні через пташиний грип знищили вже 200 тисяч поголів’я свійської птиці.
Пташиний грип дуже рідко передається до людей, але смертельний для птахів.
Останніми роками вірус є великою проблемою для птахівництва та загалом тваринництва у багатьох країнах Європи.
Епідемію 2022 року називали найгіршою з усіх, які відстежувалися.