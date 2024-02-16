В Дании уничтожат 20 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

В датской Зеландии уничтожат 20 тысяч кур, среди которых обнаружили вспышку птичьего гриппа.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Ветеринарно-продовольственная администрация объявила, что в коммуне Гольбек в регионе Зеландия обнаружена вспышка птичьего гриппа.

Птиц из пострадавшего хозяйства должны уничтожить в течение следующих суток. Вокруг очага установят санитарный кордон усиленного контроля в радиусе 3 км и "зону мониторинга" в радиусе 10 км.

На территориях, попадающих в это зонирование, запрещено перевозить птиц и продукцию за их пределы до проверки санветслужбой и проводить выставки с птицами.

С начала года в стране из-за птичьего гриппа уничтожили уже 200 тысяч поголовья домашней птицы.

Птичий грипп очень редко передается к людям, но смертелен для птиц.

В последние годы вирус является большой проблемой для птицеводства и вообще животноводства во многих странах Европы.

Эпидемию 2022 года называли худшей из всех, которые отслеживались.