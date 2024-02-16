Столтенберг о смерти Навального: РФ должна ответить на очень серьезные вопросы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал информацию о смерти оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Я глубоко расстроен и обеспокоен сообщениями из России о смерти Алексея Навального. Все факты должны быть установлены, и Россия должна ответить на очень серьезные вопросы", – отметил генсек НАТО.

По его словам, сейчас в Альянсе не имеют никакой информации о смерти оппозиционера, поэтому важно, чтобы все факты были установлены.

"Мы видим, что Россия становится все более авторитарным государством, что она применяет репрессии против оппозиции в течение многих лет... Я не буду сегодня спекулировать. Я просто буду продолжать призывать РФ к тому, чтобы все факты были установлены", – указал Столтенберг.

Он добавил, что Навальный "был очень сильным голосом за свободу, за демократию", поэтому НАТО и члены Альянса призывали к его немедленному освобождению в течение длительного времени.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Напомним, летом под санкции Канады попали высокопоставленные чиновники российского правительства, судебной системы и следственного комитета, а также три суда, включая Басманный районный суд Москвы, непосредственно причастные к судам над Владимиром Кара-Мурзой и Алексеем Навальным.

Также Государственный департамент США внес в санкционный список четырех оперативников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального три года назад.