Президент Литви про смерть Навального: Кривавий російський режим має бути зупинений
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що російський опозиціонер Алексєй Навальний був убитий жорстоким кремлівським режимом.
Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
"Алексєй Навальний не помер у в'язниці, його вбив жорстокий кремлівський режим, який за всяку ціну прагне змусити опозицію замовкнути. Кривавий російський режим має бути зупинений і притягнутий до відповідальності", – сказав президент Литви.
Російська Федеральна служба виконання покарань повідомила в п'ятницю, що Навальний помер у виправній колонії в Заполяр'ї, де відбував 19-річний термін позбавлення волі. Йому було 47 років.
Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз звинуватив російський режим у смерті Навального.
Віцепрезидентка США також звинуватила Росію у смерті Навального.
За словами канцлера Німеччини Шольца, смерть Навального свідчить що Росія – давно не демократія.