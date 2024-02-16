Президент Литвы о смерти Навального: Кровавый российский режим должен быть остановлен
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный был убит жестоким кремлевским режимом.
Заявление Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".
"Алексей Навальный не умер в тюрьме, его убил жестокий кремлевский режим, который любой ценой стремится заставить оппозицию замолчать. Кровавый российский режим должен быть остановлен и привлечен к ответственности", – сказал президент Литвы.
Российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила в пятницу, что Навальный умер в исправительной колонии в Заполярье, где отбывал 19-летний срок лишения свободы. Ему было 47 лет.
Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз обвинил российский режим в смерти Навального.
Вице-президент США также обвинила Россию в смерти Навального.
По словам канцлера Германии Шольца, смерть Навального свидетельствует что Россия – давно не демократия.