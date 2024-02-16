Пожежа в найбільшому парку розваг Швеції: один загиблий, понад 20 постраждалих

Поліція шведського міста Гетеборг під час пошукової операції в парку розваг Лісеберг, де на початку тижня спалахнула масштабна пожежа, виявила тіло загиблої людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Шведські правоохоронці зазначили, що повідомили родичам загиблого про виявлене тіло, тепер же повинні підтвердити його особу.

За даними SVT, загиблим може бути чоловік віком близько 50 років, який кілька років працював у Лісебергу. Після пожежі він вважався зниклим безвісти.

Фото: SVT

Нагадаємо, пожежа в парку розваг у Гетеборзі, який вважається найбільшим у Швеції, спалахнула вранці 12 лютого. Вогонь охопив нещодавно побудований аквапарк, який мав відкритись улітку.

Усього в результаті пожежі постраждали 22 людини. Через велику задимленість протягом пів доби 12 лютого в Гетеборзі діяло попередження про небезпеку повітря.

Аквапарк Oceana в Лісебергу – найбільшому парку розваг у Швеції та серед нордичних країн – будувався з 2020 року й має відкритись улітку цьогоріч. За даними шведських ЗМІ, вартість будівництва сягнула понад 106 мільйонів євро.