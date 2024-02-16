Пожар в крупнейшем парке развлечений Швеции: один погибший, более 20 пострадавших

Полиция шведского города Гетеборг во время поисковой операции в парке развлечений Лисеберг, где в начале недели вспыхнул масштабный пожар, обнаружила тело погибшего человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Шведские правоохранители отметили, что сообщили родственникам погибшего об обнаруженном теле, теперь же должны подтвердить его личность.

По данным SVT, погибшим может быть мужчина в возрасте около 50 лет, который несколько лет работал в Лисеберге. После пожара он считался пропавшим без вести.

ФОТО: SVT

Напомним, пожар в парке развлечений в Гетеборге, который считается крупнейшим в Швеции, вспыхнул утром 12 февраля. Огонь охватил недавно построенный аквапарк, который должен был открыться летом.

Всего в результате пожара пострадали 22 человека. Из-за большой задымленности в течение полусуток 12 февраля в Гетеборге действовало предупреждение об опасности воздуха.

Аквапарк Oceana в Лисеберге – крупнейшем парке развлечений в Швеции и среди нордических стран – строился с 2020 года и должен открыться летом этого года. По данным шведских СМИ, стоимость строительства составила более 106 миллионов евро.