У найбільшому парку розваг Швеції спалахнула пожежа, 13 постраждалих

У парку розваг Лісеберг, що у шведському місті Гетеборг, вранці 12 лютого спалахнула масштабна пожежа на водній гірці в аквапарку, який має відкритись улітку 2024 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Про пожежу в аквапарку Oceana стало відомо після 10:00. Вогонь швидко поширився й охопив усю гірку, а також перекинувся на крите приміщення поблизу.

Фото: SVT

Рятувальні служби оголосили екстрене сповіщення, закликавши всіх, хто живе поблизу пожежі, зачинити вікна й вентиляцію та не виходити з приміщень.

Фото: SVT

Шведська поліція попередньо кваліфікувала інцидент як нещасний випадок на виробництві та обмежила рух транспорту в районі пожежі.

За останніми даними правоохоронців, 13 людей отримали легкі поранення в результаті інциденту. Вони самі звернулись до лікарів по допомогу.

Аквапарк Oceana в Лісебергу – найбільшому парку розваг у Швеції та серед нордичних країн – будувався з 2020 року й має відкритись улітку цьогоріч. За даними шведських ЗМІ, вартість будівництва сягнула понад 106 мільйонів євро.

Наразі невідомо, чи стане пожежа на заваді відкриттю аквапарку і яких збитків вона завдала.

Нагадаємо, минулого місяця у шведському місті Єнчепінг 16 людей, серед яких діти, опинилися в лікарні внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку.