ЗМІ: Юлія Навальна відвідає засідання глав МЗС країн ЄС

Юлія Навальна, дружина ув’язненого російського опозиціонера Алексєя Навального після повідомлень про його загибель візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

"Юлія Навальна завтра (у понеділок, 19 лютого – ред.) візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі", – зазначив Джозвяк.

Yulia Navalnaya will attend the EU foreign affairs council in Brussels tomorrow. 🇪🇺🇷🇺 February 18, 2024

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз також звинуватив російський режим у смерті Навального.

Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.