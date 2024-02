ЗМІ: Юлія Навальна відвідає засідання глав МЗС країн ЄС

Юлія Навальна, дружина ув’язненого російського опозиціонера Алексєя Навального після повідомлень про його загибель візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

"Юлія Навальна завтра (у понеділок, 19 лютого – ред.) візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі", – зазначив Джозвяк.

Yulia Navalnaya will attend the EU foreign affairs council in Brussels tomorrow. 🇪🇺🇷🇺