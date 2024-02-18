СМИ: Юлия Навальная посетит заседание глав МИД стран ЕС

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера Алексея Навального после сообщений о его гибели примет участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

"Юлия Навальная завтра (в понедельник, 19 февраля – ред.) примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе", – отметил Джозвяк.

Yulia Navalnaya will attend the EU foreign affairs council in Brussels tomorrow. 🇪🇺🇷🇺 February 18, 2024

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный является не первой жертвой путинского режима в России.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз также обвинил российский режим в смерти Навального.

Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный является не первой жертвой путинского режима в России.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз также обвинил российский режим в смерти Навального.

Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.