СМИ: Юлия Навальная посетит заседание глав МИД стран ЕС

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера Алексея Навального после сообщений о его гибели примет участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

"Юлия Навальная завтра (в понедельник, 19 февраля – ред.) примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе", – отметил Джозвяк.

Yulia Navalnaya will attend the EU foreign affairs council in Brussels tomorrow. 🇪🇺🇷🇺