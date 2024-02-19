Вучич заявив, що після смерті Навального позиція Сербії стосовно РФ стане складнішою
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що "позиція Белграда по відношенню до Москви буде складнішою" після смерті російського опозиціонера Алексєя Навального.
Про це він заявив 18 лютого в ефірі телеканалу Prva, передає "Європейська правда" з посиланням на Euronews.
Вучич сказав, що не хоче говорити про те, що сталося з Навальним, який помер в в'язниці, оскільки, за його словами, "я не є слідчим органом".
"Я не мудріший за всіх інших у світі, хто знає все наперед. Це належить політичним аналітикам, але не президенту держави. Але позиція для нас буде складнішою, я не сумніваюся", – сказав Вучич.
Він підкреслив, що смерть Навального "підлила оливи у вогонь", додавши, що "це трагедія, коли молода людина втрачає життя".
Президент Сербії також відповів, чому, перебуваючи на Мюнхенській конференції з безпеки 16 лютого, коли була оголошена новина про смерть Навального, він не аплодував, коли дружина критика Кремля Юлія виступала з промовою.
"Раптом поруч зі мною сіла жінка, і я поняття не мав, хто вона", – розповів Вучич.
Після цього, за його словами, організатори Мюнхенської конференції покликали її на сцену і представили.
"Тільки тоді я зрозумів, хто ця жінка, яка сиділа поруч зі мною. Я хотів би висловити свої співчуття, але помилився б, тому що через кілька хвилин вона сказала, що не треба було висловлювати співчуття", – розповів Вучич.
Вучич сказав, що їздить на міжнародні зустрічі, щоб боротися за свою країну, і додав, що очікує, що "на Сербію буде більше тиску, щоб накласти санкції на Росію".
Сербія має добрі відносини з Росією і, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства ввести санкції проти Москви через війну в Україні, Белград відмовився.
За час повномасштабної війни між президентами України та Сербії відбулись лише дві побіжні зустрічі.
До того ж, сербська влада неодноразово закидала Києву підтримку тимчасово визнаного Косова.