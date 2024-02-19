Вучич заявил, что после смерти Навального позиция Сербии по отношению к РФ станет сложнее

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "позиция Белграда по отношению к Москве будет сложнее" после смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил 18 февраля в эфире телеканала Prva, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Вучич сказал, что не хочет говорить о том, что произошло с Навальным, который умер в тюрьме, поскольку, по его словам, "я не являюсь следственным органом".

"Я не мудрее всех остальных в мире, кто знает все наперед. Это принадлежит политическим аналитикам, но не президенту государства. Но позиция для нас будет более сложной, я не сомневаюсь", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что смерть Навального "подлила масла в огонь", добавив, что "это трагедия, когда молодой человек теряет жизнь".

Президент Сербии также ответил, почему, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, когда была объявлена новость о смерти Навального, он не аплодировал, когда жена критика Кремля Юлия выступала с речью.

"Вдруг рядом со мной села женщина, и я понятия не имел, кто она", – рассказал Вучич.

После этого, по его словам, организаторы Мюнхенской конференции позвали ее на сцену и представили.

"Только тогда я понял, кто эта женщина, которая сидела рядом со мной. Я хотел бы выразить свои соболезнования, но ошибся бы, потому что через несколько минут она сказала, что не надо было выражать соболезнования", – рассказал Вучич.

Вучич сказал, что ездит на международные встречи, чтобы бороться за свою страну, и добавил, что ожидает, что "на Сербию будет больше давления, чтобы наложить санкции на Россию".

Сербия имеет хорошие отношения с Россией и, несмотря на призывы международного сообщества ввести санкции против Москвы из-за войны в Украине, Белград отказался.

За время полномасштабной войны между президентами Украины и Сербии состоялись лишь две беглые встречи.

К тому же, сербская власть неоднократно вменяла Киеву поддержку временно признанного Косово.