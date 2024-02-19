Глава МЗС Литви про смерть Навального: ЄС має розглянути нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС має розглянути нові санкції проти РФ у зв’язку зі смертю опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс зазначив, що у понеділок європейські міністри матимуть можливість заслухати дружину Навального Юлію.

"Ми повинні говорити про санкції, як ми робили це в минулому. Я маю на увазі, це жахливе нагадування, але щоразу, коли в Росії вбивають опозиціонера, Європа ухвалює санкційні пакети. Це найменше, що б ми могли зробити", – сказав глава литовського МЗС.

Потім, за його словами, ЄС мав би вимагати від РФ видачі тіла Навального для належного поховання.

"Це найменше, що ми могли б зробити", – додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз також звинуватив російський режим у смерті Навального.

Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.