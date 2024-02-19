Британська розвідка розповіла, як Кремль використав скандал із "голою вечіркою"

Розвідка Великої Британії проаналізувала скандал із "голою вечіркою" у Москві та його вплив на життя в РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 19 лютого.

Як зазначено в огляді, після скандалу російський співак Філіп Кіркоров був змушений поїхати та виступити перед пораненими російськими солдатами на окупованих територіях України.

До цього його внесли до чорного списку Кремля, який фактично забороняє артистам виступати в Росії.

До цього списку потрапили публічні опоненти війни, а також ті, хто викликав гнів Кремля з інших причин – наприклад, Кіркоров.

У розвідці підкреслили, що наслідки скандалу з "майже голою" вечіркою продемонстрували дедалі більшу присутність війни в суспільному житті.

"Кремль майже напевно навмисно посилив і використав цей скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які "патріотично" підтримують військові зусилля, і гедоністичною "вестернізованою" столичною елітою", – йдеться в огляді.

У відомстві нагадали, що ще одного учасника вечірки ув'язнили, оштрафували за так званим законом про "ЛГБТ-пропаганду" і вручили повістку до військкомату.

В одному з попередніх оглядів розвідка зазначала, що Росія втратила мінімум 400 одиниць техніки, штурмуючи Авдіївку.

Також розвідка Британії прокоментувала відставку командувача ЧФ РФ Віктора Соколова, який невідомо, чи живий.