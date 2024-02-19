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Британская разведка рассказала, как Кремль использовал скандал с "голой вечеринкой"

Понедельник, 19 февраля 2024, 11:43

Разведка Великобритании проанализировала скандал с "голой вечеринкой" в Москве и его влияние на жизнь в РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 19 февраля.

Как указано в обзоре, после скандала российский певец Филипп Киркоров был вынужден поехать и выступить перед ранеными российскими солдатами на оккупированных территориях Украины.

До этого его внесли в черный список Кремля, который фактически запрещает артистам выступать в России.

В этот список попали публичные оппоненты войны, а также те, кто вызвал гнев Кремля по другим причинам – например, Киркоров.

В разведке подчеркнули, что последствия скандала с "почти голой" вечеринкой продемонстрировали все большее присутствие войны в общественной жизни.

"Кремль почти наверняка намеренно усилил и использовал этот скандал, стремясь изобразить контраст между россиянами, которые "патриотически" поддерживают военные усилия, и гедонистической "вестернизированной" столичной элитой", – говорится в обзоре.

В ведомстве напомнили, что еще одного участника вечеринки посадили, оштрафовали по так называемому закону о "ЛГБТ-пропаганде" и вручили повестку в военкомат.

В одном из предыдущих обзоров разведка отмечала, что Россия потеряла минимум 400 единиц техники, штурмуя Авдеевку.

Также разведка Британии прокомментировала отставку командующего ЧФ РФ Виктора Соколова, который неизвестно, жив ли.

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