СМИ: Администрация Байдена работает над передачей Украине ракет ATACMS большой дальности

Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности ATACMS.

Об этом телеканалу NBC News рассказали два американских чиновника, сообщает "Европейская правда".

В конце прошлого года США начали поставлять Украине ATACMS, но старой модификации и средней дальности.

Сейчас США склоняются к тому, чтобы прислать Украине ракеты большей дальности, что позволит наносить удары на большем расстоянии, сказали официальные лица.

На фоне того, что проект с финансированием для Украины застрял в Палате представителей, в оборонном ведомстве США сообщили NBC News, что имеют ограниченные запасы ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.

По словам чиновников, если Конгресс одобрит финансирование для Украины, США могут включить ATACMS дальнего радиуса действия в один из первых пакетов военной помощи, оплаченных за эти деньги.

США также имеют боеприпасы и артиллерию, которые готовы отправить в Украину немедленно, если финансирование будет одобрено, добавили они.

Чиновники также не исключили, что могут обратиться к союзникам с просьбой предоставить ракеты и Украине, а также пополнить свои запасы ATACMS.

Напомним, на прошлой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины. Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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