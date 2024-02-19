Эстония поддерживает создание отдельной должности еврокомиссара по обороне

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония поддерживает идею о создании новой должности европейского комиссара по вопросам обороны в новом составе Еврокомиссии, что сейчас активно обсуждают в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Карис упомянул в своей статье-колонке для Politico.

Алар Карис отметил, что поддерживает идею о создании должности еврокомиссара по вопросам обороны, а также пересмотр оборонной стратегии ЕС.

Кроме того, президент Эстонии призвал пересмотреть правила Европейского инвестиционного банка так, чтобы он мог служить инструментом для инвестиций в ОПК, и усиливать Европейский фонд мира, поскольку это единственный на уровне ЕС механизм для оказания военной поддержки Украине и другим партнерам.

Он заявил также, что европейцам следует укреплять свою архитектуру безопасности в рамках НАТО, а отдельным странам – активизировать свою оборонную промышленность и усиливать вооруженные силы.

"Как наиболее мощный экономический союз в мире, ЕС должен сыграть выдающуюся роль", – отметил Карис.

"Любая европейская страна имела бы проблемы с тем, чтобы противостоять России в одиночку. Но когда мы все вместе – мы непобедимы. Россия выглядит великаном – ядерная держава с населением около 145 миллионов человек. Но это не должно нас парализовать. Население ЕС – в три раза больше, а наш общий ВВП – в 10 раз больше, чем у России. Европейские демократии в сотрудничестве между собой и трансатлантическими партнерами достаточно сильны, чтобы достичь мира без войны", – подчеркнул Карис.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает идею об отдельном комиссаре по обороне.

Также 19 февраля официально подтвердили, что она во второй раз будет баллотироваться на пост главы Еврокомиссии на европейских выборах 2024 года.