ЗМІ: Apple у ЄС можуть оштрафувати на €500 млн за неконкурентні умови для музичних сервісів

Компанії Apple загрожує у ЄС штраф на 500 млн євро через обмеження на доступ до музичних сервісів.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Єврокомісія розслідує, чи Apple обмежувала стримінгові сервіси в інформуванні користувачів про дешевші способи підписки за межами "магазину застосунків", звідки компанія отримує значну частку від доходів.

Ще у 2019 році шведська Spotify офіційно поскаржилася у ЄС, що Apple обмежує вибір та конкуренцію у "магазині застосунків", знімаючи за все комісію 30%, та обмежуючи Spotify і подібні сервіси у можливості інформувати користувачів, що підписатися на сервіс можна через їхній офіційний сайт, без цієї комісії, відтак дешевше.

Також Spotify заявила, що власний музичний сервіс Apple – Apple Music – має штучну перевагу, оскільки з них така комісія не стягується.

Apple аргументує політику тим, що вкладає багато ресурсів у безпеку "магазина застосунків", а Spotify та інші завдяки присутності там більш видимі для мільйонів потенційних клієнтів.

Від обізнаних з ходом розслідування джерел FT дізналося, що в майбутньому висновку дії Apple планують оголосити порушенням конкуренції та зобов’яжуть надати іншим сервісам можливість інформувати користувачів про інші можливості підписки.

Досі Apple ніколи не мала штрафів за порушення конкуренції безпосередньо від Єврокомісії, але у 2020 році отримала штраф на понад мільярд євро у Франції, який згодом зменшили на дві третини.

Нагадаємо, з грудня 2023 року ще три платформи, серед яких Pornhub, опинились під посиленим наглядом згідно з новим цифровим законом ЄС.

Також Єврокомісія веде розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства.