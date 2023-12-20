Ще три платформи, зокрема Pornhub, будуть під посиленим наглядом за новим цифровим законом ЄС

У ЄС назвали ще групу онлайн-платформ, включно з Pornhub, яких вважатимуть особливо великими і тому зобов’язують виконувати розширені вимоги Акту про цифрові послуги (DCA), який набув чинності цієї осені.

Про це йдеться у комюніке Єврокомісії, пише "Європейська правда".

До другої групи "дуже великих онлайн-платформ" (VLOPs) Єврокомісія віднесла Pornhub, Stripchat та XVideos, дійшовши висновку, що їх за місяць використовують від 45 млн користувачів.

На такі платформи покладають розширені зобов’язання за Актом про цифрові послуги, які вони повинні почати виконувати протягом 4 місяців після визнання VLOPs.

Це, зокрема:

аналіз системних ризиків поширення забороненого контенту і звітування перед Єврокомісією про результати протягом 4 місяців після даного повідомлення;

впровадження запобіжників через алгоритми, модерацію тощо від поширення забороненого контенту, як матеріалів пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей і порушенням фундаментальних прав, інтимного контенту, поширеного без відома відзнятої особи чи порнографії з особою, створеної за допомогою технології deepfake;

посилені запобіжники для захисту неповнолітніх і недопущення доступу неповнолітніх користувачів до порнографічного контенту.

"Особливо великі платформи" повинні будуть подавати свої оцінки ризиків і вжиті запобіжники на незалежний аудит, публікувати дані про рекламу, що просувалася на платформі, давати дослідникам доступ до даних, які не є комерційною таємницею; звітувати про принципи модерації та управління ризиками кожні шість місяців, і щорічно – про аналіз системних ризиків та результати незалежного зовнішнього аудиту щодо отримання DCA.

Після цього оголошення Єврокомісія починає нагляд за діяльністю трьох платформ у співпраці з координаторами з питань цифрових платформ.

Першу групу з 19 "особливо великих онлайн-платформ" оголосили у квітні 2023 року. У цей перелік потрапили усі ключові соцмережі, а також Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Zalando, сервіси Google, Wikipedia, YouTube.

З 17 лютого 2024 року загальні зобов’язання за DSA будуть обов’язковими для усіх онлайн-платформ, окрім тих, що належать малим і мікро-компаніям.

Нагадаємо, раніше цього тижня Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства.