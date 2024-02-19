В Іспанії розслідуватимуть, хто злив з резервуарів підприємства тисячі літрів вина на 2 млн євро

В Іспанії розслідуватимуть умисне відкриття резервуарів виноробного підприємства, де зберігалися 60 тисяч літрів вишуканого вина.

Про це повідомляє ABC, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в ніч на неділю на виноробні Cepa 21 у Кастрільйо-де-Дуеро, на території автономної спільноти Кастилія-і-Леон. Камери спостереження зафіксували, як людина у капюшоні заходить у приміщення і відкриває крани кількох резервуарів.

🍷‼ Más de 60.000 litros de vino por el sumidero: una cámara graba cómo un sujeto abre los depósitos la bodega Cepa 21



José Moro, propietario de esta casa en Castrillo de Duero, cuantifica las pérdidas en más de 2 millones de euros



✍ Informa @ADelgadoLeon February 19, 2024

Власник підприємства вважає, що вчинок невідомого – не просто випадковий вандалізм, тому що у цих резервуарах зберігалося 60 тисяч літрів найкращих вин, які оцінили на 92-93 за 100-бальною шкалою Паркера, вартість за пляшку могла сягати 90 євро.

Він висловив сподівання, що правоохоронці знайдуть виконавця і з’ясують його мотиви.

Нагадаємо, минулої осені французькі винороби вилили тисячі літрів іспанського вина на знак протесту.