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В Испании будут расследовать, кто слил из резервуаров предприятия тысячи литров вина на 2 млн евро

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Понедельник, 19 февраля 2024, 17:44

В Испании будут расследовать умышленное открытие резервуаров винодельческого предприятия, где хранились 60 тысяч литров изысканного вина.

Об этом сообщает ABC, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на винодельне Cepa 21 в Кастрильо-де-Дуэро, на территории автономного сообщества Кастилия-и-Леон. Камеры наблюдения зафиксировали, как человек в капюшоне заходит в помещение и открывает краны нескольких резервуаров. 

Владелец предприятия считает, что поступок неизвестного – не просто случайный вандализм, потому что в этих резервуарах хранилось 60 тысяч литров лучших вин, которые оценили на 92-93 по 100-балльной шкале Паркера, стоимость за бутылку могла достигать 90 евро.

Он выразил надежду, что правоохранители найдут исполнителя и выяснят его мотивы.

Напомним, прошлой осенью французские виноделы вылили тысячи литров испанского вина в знак протеста.

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