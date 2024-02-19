В Испании будут расследовать, кто слил из резервуаров предприятия тысячи литров вина на 2 млн евро

В Испании будут расследовать умышленное открытие резервуаров винодельческого предприятия, где хранились 60 тысяч литров изысканного вина.

Об этом сообщает ABC, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на винодельне Cepa 21 в Кастрильо-де-Дуэро, на территории автономного сообщества Кастилия-и-Леон. Камеры наблюдения зафиксировали, как человек в капюшоне заходит в помещение и открывает краны нескольких резервуаров.

🍷‼ Más de 60.000 litros de vino por el sumidero: una cámara graba cómo un sujeto abre los depósitos la bodega Cepa 21



José Moro, propietario de esta casa en Castrillo de Duero, cuantifica las pérdidas en más de 2 millones de euros



✍ Informa @ADelgadoLeon February 19, 2024

Владелец предприятия считает, что поступок неизвестного – не просто случайный вандализм, потому что в этих резервуарах хранилось 60 тысяч литров лучших вин, которые оценили на 92-93 по 100-балльной шкале Паркера, стоимость за бутылку могла достигать 90 евро.

Он выразил надежду, что правоохранители найдут исполнителя и выяснят его мотивы.

Напомним, прошлой осенью французские виноделы вылили тысячи литров испанского вина в знак протеста.