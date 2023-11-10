Франція розраховує повернути статус найбільшого виробника вина у світі

Міністерство сільського господарства Франції у п'ятницю підвищило оцінку цьогорічного виробництва вина, очікуючи повернення статусу найбільшого виробника цього напою у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Французький уряд оцінив цьогорічний врожай винограду, з якого роблять вино, у 47,2 мільйона гектолітрів (один гектолітр дорівнює 100 літрам), що на 2% більше, ніж прогнозувалось у жовтні, і на 2% більше за весь минулорічний обсяг зібраного винограду.

Після несприятливих погодніх умов і падіння попиту на вино виробництво напою зросло в багатьох регіонах, зокрема Шампані й Бургундії. Водночас у Бордо та Лангедок-Руссільйон воно, навпаки, впало.

Улітку цього року падіння попиту на вино призвело до перевиробництва, різкого падіння цін і серйозних фінансових труднощів для кожного третього винороба в Бордо.

Тоді винороби регіону казали, що збирались позбутися тисяч гектарів виноградників, а французький уряд спільно з ЄС виділили кошти на утилізацію надлишкового вина.

Останні дев’ять років глобальне лідерство на виноробному ринку тримала Італія, але через екстремальні погодні умови й грибкові захворювання рослин виробництво там впаде ще більше, ніж у Франції.

Назагал же світове виробництво вина, як прогнозує Міжнародна організація винограду і вина, цьогоріч упаде до найнижчого рівня за останні 60 років, на що також вплинуть погані врожаї в Іспанії та країнах Латинської Америки.