Литва викликала тимчасового повіреного РФ через смерть Навального в ув’язненні

Тимчасового повіреного Росії у Литві викликали до МЗС Литви у зв’язку зі смертю ув’язненого критика Путіна Алексєя Навального.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Литви висловило російському дипломату рішучий протест у зв’язку зі смертю Навального в ув’язненні та наголосило, що Вільнюс покладає відповідальність за це на російську владу і особисто президента Росії Владіміра Путіна.

Москву закликали створити умови для належного міжнародного розслідування обставин смерті Навального та невідкладно віддати його тіло рідним.

"МЗС Литви наголосило, що разом з міжнародними партнерами докладе максимум зусиль для того, щоб керівництво РФ та інші відповідальні за смерть Навального були притягнені до відповідальності. Також МЗС Литви вимагає відпустити усіх людей, затриманих у Росії за наміри публічно вшанувати пам’ять Навального", – повідомили у зовнішньодипломатичному відомстві.

Також дипломату передали вимогу відпустити російських політв’язнів, і, крім того, висловили обурення з приводу намірів проводити "вибори" президента у тому числі на окупованих територіях України.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають "додаткові санкції" проти Росії через смерть Навального.