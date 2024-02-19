Литва вызвала временного поверенного РФ из-за смерти Навального в заключении

Временного поверенного России в Литве вызвали в МИД Литвы в связи со смертью заключенного критика Путина Алексея Навального.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Литвы выразило российскому дипломату решительный протест в связи со смертью Навального в заключении и отметило, что Вильнюс возлагает ответственность за это на российские власти и лично президента России Владимира Путина.

Москву призвали создать условия для надлежащего международного расследования обстоятельств смерти Навального и безотлагательно отдать его тело родным.

"МИД Литвы подчеркнул, что вместе с международными партнерами приложит максимум усилий для того, чтобы руководство РФ и другие ответственные за смерть Навального были привлечены к ответственности. Также МИД Литвы требует отпустить всех людей, задержанных в России за намерения публично почтить память Навального", – сообщили во внешнедипломатическом ведомстве.

Также дипломату передали требование отпустить российских политзаключенных, и, кроме того, выразили возмущение по поводу намерений проводить "выборы" президента в том числе на оккупированных территориях Украины.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают "дополнительные санкции" против России из-за смерти Навального.