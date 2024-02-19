Польские протестующие на границе 18 февраля не пропускали в том числе пассажирский поезд сообщением Киев-Хелм.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из объявления "Укрзализныци".

Оператор сообщил, что 18 февраля протестующие заблокировали поезд №119 Киев – Хелм, которым следовали около 260 пассажиров, в основном женщины и дети, у многих из которых дальше были пересадки на другие поезда и самолеты.

"После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение. Спасибо польским коллегам за взаимодействие и быстрое решение вопроса", – отметили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" назвала попытки блокирования железнодорожного движения недопустимыми и возмутительными, добавив, что взаимодействует по ситуации на границе со всеми профильными украинскими ведомствами.

В компании добавили, что по состоянию на 19 февраля все перевозки происходили без осложнений.

Напомним, 18 февраля сообщалось, что протестующие вечером пытались блокировать пути на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но полиция вмешалась.

Движение грузовиков на этом КПП в воскресенье полностью заблокировали.

Тем временем в Еврокомиссии анонсировали встречу координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции на фоне блокады польскими фермерами границы с Украиной.