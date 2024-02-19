Іспанія викликала російського посла через смерть Навального

Міністерство закордонних справ Іспанії 19 лютого викликало російського посла Юрія Клименка, вимагаючи пояснень у зв'язку зі смертю під вартою російського опозиціонера Алексєя Навального минулої п'ятниці.

Цю інформацію з посиланням на "дипломатичні джерела" поширила низка ЗМІ, зокрема El País та AFP, повідомляє "Європейська правда".

Іспанія приєдналась до демаршу інших європейських країн, зокрема Німеччини, Великої Британії, Швеції, Фінляндії та Латвії, які також викликали російських послів у своїх країнах.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив у понеділок у Брюсселі, що смерть Навального "абсолютно невиправдана і не повинна була статися" і додав, що "особа, яка несе за це відповідальність – вочевидь, той, хто невиправдано ув'язнив його з політичних причин", маючи на увазі президента Росії Владіміра Путіна.

Альбарес також зустрівся із вдовою опозиційного лідера Юлією Навальною з іншими міністрами закордонних справ ЄС. У спільній заяві вони закликали Росію з’ясувати причини смерті опозиціонера якнайшвидше і в спосіб, що заслуговує на довіру.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають "додаткові санкції" проти Росії через смерть Навального.