Испания вызвала российского посла из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Испании 19 февраля вызвало российского посла Юрия Клименко, требуя объяснений в связи со смертью под стражей российского оппозиционера Алексея Навального в минувшую пятницу.

Эту информацию со ссылкой на "дипломатические источники" распространил ряд СМИ, в частности El País и AFP, сообщает "Европейская правда".

Испания присоединилась к демаршу других европейских стран, в частности Германии, Великобритании, Швеции, Финляндии и Латвии, которые также вызвали российских послов в своих странах.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в понедельник в Брюсселе, что смерть Навального "абсолютно неоправданна и не должна была произойти" и добавил, что "лицо, которое несет за это ответственность – очевидно, тот, кто неоправданно посадил его по политическим причинам", имея в виду президента России Владимира Путина.

Альбарес также встретился с вдовой оппозиционного лидера Юлией Навальной с другими министрами иностранных дел ЕС. В совместном заявлении они призвали Россию выяснить причины смерти оппозиционера как можно быстрее и способом, заслуживающим доверия.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают "дополнительные санкции" против России из-за смерти Навального.