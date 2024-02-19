Норвегія теж викликає посла РФ через смерть Навального

Міністерство закордонних справ Норвегії 19 лютого викликало посла Росії Теймураза Рамішвілі у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це в коментарі NRK повідомила речниця норвезького МЗС Ане Йорем, пише "Європейська правда".

За її словами, зовнішньополітичне відомство "найближчим часом" проведе розмову про смерть Навального з російським послом.

"У розмові буде викладено норвезьку позицію щодо відповідальності російської влади за смерть і сприяння відкритому розслідуванню. Норвезька влада повторить свій заклик до звільнення всіх політичних в'язнів", – додала речниця МЗС Норвегії.

Швеція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина раніше також викликали російських послів через повідомлення про смерть російського опозиціонера. Минулого тижня це також зробила Велика Британія.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають "додаткові санкції" проти Росії через смерть Навального. Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних.