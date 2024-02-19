Норвегия тоже вызывает посла РФ из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Норвегии 19 февраля вызвало посла России Теймураза Рамишвили в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в комментарии NRK сообщила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Йорем, пишет "Европейская правда".

По ее словам, внешнеполитическое ведомство "в ближайшее время" проведет разговор о смерти Навального с российским послом.

"В разговоре будет изложена норвежская позиция относительно ответственности российских властей за смерть и содействие открытому расследованию. Норвежские власти повторят свой призыв к освобождению всех политических заключенных", – добавила пресс-секретарь МИД Норвегии.

Швеция, Финляндия, Испания и Германия ранее также вызвали российских послов из-за сообщения о смерти российского оппозиционера. На прошлой неделе это также сделала Великобритания.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают "дополнительные санкции" против России из-за смерти Навального. Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных.