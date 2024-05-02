На облаштування укриттів у Латвії потрібно майже 100 млн євро

На відновлення або створення укриттів та місць для тимчасового укриття в Латвії, ймовірно, потрібно як мінімум 98,7 млн євро.

Про це свідчить проєкт доповіді Міністерства внутрішніх справ Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Розрахунки ґрунтуються на припущенні, що в середньому місткість укриття становитиме 200 осіб, а місткість місця для тимчасового укриття – 100 осіб. Також застосоване припущення, що притулки розраховані на 624 тисяч мешканців – 3120 укриттів, а 12 490 місць для тимчасового укриття – на 1,249 млн мешканців.

Оцінивши існуючі та потенційні джерела фінансування, які могли б мотивувати суспільство на створення в існуючих будинках або їхніх частинах укриттів чи місць для тимчасового укриття, МВС запропонувало кілька можливих рішень.

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Джерелами фінансування можуть бути фонди Європейського союзу та програма державної підтримки, фінансування якої передбачається із виділених Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку коштів державного основного бюджету. Якщо фінансування з фондів ЄС повністю або частково покриє відновлення або створення укриття або місця для тимчасового прикриття, програма держпідтримки не знадобиться або може бути використана в меншому обсязі.

Крім того, джерелом фінансування можуть стати заявки муніципальних інвестиційних проєктів на одержання позики з держбюджету. На рівні держави чи самоврядувань також можна було б запропонувати податкові пільги тим, хто у будівлі чи її частинах відновлює чи обладнає укриття або місце для тимчасового укриття.

Раніше влада Риги закликала містян облаштувати підвали будинків під укриття.

Уряд Швеції заявив у квітні, що інвестує 385 млн крон (36 млн доларів США) у зміцнення своїх бомбосховищ, аварійних служб і цивільної оборони після того, як попередив країну про необхідність підготовки до війни.