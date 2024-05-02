На облаштування укриттів у Латвії потрібно майже 100 млн євро
На відновлення або створення укриттів та місць для тимчасового укриття в Латвії, ймовірно, потрібно як мінімум 98,7 млн євро.
Про це свідчить проєкт доповіді Міністерства внутрішніх справ Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.
Розрахунки ґрунтуються на припущенні, що в середньому місткість укриття становитиме 200 осіб, а місткість місця для тимчасового укриття – 100 осіб. Також застосоване припущення, що притулки розраховані на 624 тисяч мешканців – 3120 укриттів, а 12 490 місць для тимчасового укриття – на 1,249 млн мешканців.
Оцінивши існуючі та потенційні джерела фінансування, які могли б мотивувати суспільство на створення в існуючих будинках або їхніх частинах укриттів чи місць для тимчасового укриття, МВС запропонувало кілька можливих рішень.
Джерелами фінансування можуть бути фонди Європейського союзу та програма державної підтримки, фінансування якої передбачається із виділених Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку коштів державного основного бюджету. Якщо фінансування з фондів ЄС повністю або частково покриє відновлення або створення укриття або місця для тимчасового прикриття, програма держпідтримки не знадобиться або може бути використана в меншому обсязі.
Крім того, джерелом фінансування можуть стати заявки муніципальних інвестиційних проєктів на одержання позики з держбюджету. На рівні держави чи самоврядувань також можна було б запропонувати податкові пільги тим, хто у будівлі чи її частинах відновлює чи обладнає укриття або місце для тимчасового укриття.
Раніше влада Риги закликала містян облаштувати підвали будинків під укриття.
Уряд Швеції заявив у квітні, що інвестує 385 млн крон (36 млн доларів США) у зміцнення своїх бомбосховищ, аварійних служб і цивільної оборони після того, як попередив країну про необхідність підготовки до війни.