Макрон и Зеленский отреагировали на гибель волонтеров из Франции в Бериславе

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский отреагировали на гибель на Херсонщине двух французских волонтеров в результате российского обстрела.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Макрон назвал обстрел, повлекший гибель волонтеров, "подлым и недостойным поступком".

"Мои мысли с их близкими и пострадавшими коллегами. Выражаю солидарность со всеми волонтерами, которые помогают населению", – добавил президент Франции.

Зеленский отметил, что это очередное свидетельство того, что российский террор "не знает границ и не делает различий между гражданами разных стран", а Украина всегда будет благодарна французским волонтерам, которые приехали помогать.

Russian terror knows no boundaries or victims' nationalities. The brave French aid workers assisted people and we will always be grateful for their humanity. My condolences go out to their loved ones. I wish speedy recovery to the others who were injured in this horrific attack. https://t.co/j5LF1Jqp83