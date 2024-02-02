ЗМІ: Фінляндія готова відправити свої винищувачі в Румунію
П'ятниця, 2 лютого 2024, 13:22
Фінляндія готова відправити свої винищувачі в Румунії для участі в місіях НАТО з повітряного спостереження.
Про це стало відомо виданню Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".
За даними видання, у п'ятницю, 2 лютого, Міноборони оголосить про умови участі Фінляндії в місіях НАТО в мирний час.
Такі операції включають повітряне спостереження, а також дислокацію військово-морських дивізій і сухопутних військ у країнах-членах альянсу в Східній Європі.
Минулого тижня Нідерланди розпочали використовувати свої винищувачі F-35 в рамках програми НАТО з патрулювання повітряного простору країн Бенілюксу.
Перед цим Греція перебрала на себе командування постійними військово-морськими силами НАТО.
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