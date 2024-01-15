Греція перебрала на себе командування постійними військово-морськими силами НАТО

Грецький капітан Фотис Параскевас перебрав на себе обов'язки командувача Другої постійної морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Церемонія передачі повноважень відбулась на військово-морській базі Ла Спеція в Італії в п'ятницю, про що в понеділок повідомив Генеральний штаб національної оборони Греції.

Італійський капітан Етторе Ронко передав обов'язки капітану Параскевасу на борту корабля загального забезпечення "Геракліс" у п'ятницю. На заході був присутній контр-адмірал НАТО Стефан Д. Паулі.

Участь Греції в SNMCMG2, одному з двох постійно діючих військово-морських угруповань НАТО з протимінних операцій, посилює її роль у забезпеченні безпеки на морі, особливо в Середземноморському регіоні.

SNMCMG2 забезпечує НАТО можливостями негайного оперативного реагування, зокрема в складі Сил реагування НАТО (NRF), в мирні, кризові і напружені періоди. Ротація командування між країнами-учасницями відбувається раз на пів року.

Нагадаємо, минулого тижня Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку війни в Україні.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. У жовтні вперше стало відомо, що ці три країни обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін.

Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент РФ Владімір Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.