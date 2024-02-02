СМИ: Финляндия готова отправить свои истребители в Румынию

Финляндия готова отправить свои истребители в Румынию для участия в миссиях НАТО по воздушному наблюдению.

Об этом стало известно изданию Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, в пятницу, 2 февраля, Минобороны объявит об условиях участия Финляндии в миссиях НАТО в мирное время.

Такие операции включают воздушное наблюдение, а также дислокацию военно-морских дивизий и сухопутных войск в странах-членах альянса в Восточной Европе.

На прошлой неделе Нидерланды начали использовать свои истребители F-35 в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Бенилюкса.

Перед этим к Греции перешло командование постоянными военно-морскими силами НАТО.