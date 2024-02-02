Экс-премьер Чехии обиделся на Texty, которые назвали его "бактерией русского мира"

Лидер движения ANO, бывший премьер-министр Чехии и неудачный кандидат в президенты Андрей Бабиш тяжело переживает тот факт, что он вместе с другими членами своего движения оказался в списке "бактерий русского мира" украинского издания Texty.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Novinky.

Бабиш заявил, что это мерзко и противно, и повторил, что движение ANO никогда не было пророссийским и что оно было на стороне Украины с начала войны.

"Я и все движение ANO были на стороне Украины и поддерживаем ее с самого начала войны", – заявил он.

Бабиш отреагировал на список "бактерий русского мира", опубликованный украинским сайтом Texty. Он включил лиц и организации из 19 европейских стран, которые, по его мнению, являются пророссийскими, в список из примерно 2100 субъектов. Чешская Республика в нем представлена 136 лицами и организациями.

Кроме Бабиша, в нем оказались председатель парламентского клуба движения ANO Елена Шиллерова и депутат от движения ANO Радек Вондрачек.

"Я, госпожа Шиллерова, и никто другой из движения ANO никогда не высказывался в пользу России", – добавил Бабиш, назвав сервер Texty "сомнительным".

Кроме упомянутых выше, в список попали лидер СДПГ Томио Окамура, бывший премьер-министр Иржи Пароубек или председатель Компартии Чехии Катержина Конечна. Там также есть представители чешской дезинформационной сцены, такие как Любомир Вольный или Йиндржих Райхл. Присутствует в списке также экс-президент Чехии Вацлав Клаус.

Напомним, высший суд Праги в ноябре отменил оправдательный приговор бывшему премьер-министру Чехии Андрею Бабишу по делу о нецелевом использовании субсидий Европейского Союза, известной как дело о "Аистовом гнезде".

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