У Сербії виправдали екссиловиків, засуджених за вбивство журналіста у 1999 році

Апеляційний суд Сербії 2 лютого постановив скасувати обвинувальні вироки чотирьом колишнім співробітникам спецслужб, засудженим за жорстоке вбивство у 1999 році журналіста Славка Чурувії, критика режиму Слободана Мілошевича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Сербський суд вирішив, що "за відсутності прямих і непрямих доказів, які б достовірно підтверджували" провину засуджених, "твердження обвинувачення не були доведені поза сумнівом".

Підсудні – колишній голова таємної поліції Сербії Радомир Маркович, керівника розвідувального відділення Белграда Мілан Радоніч та ще двоє рядових силовиків – уперше були засуджені у 2019 році.

Через два роки після оскарження першого вироку суд підтвердив їхню вину й засудив Марковича та Радоніча до 30 років ув’язнення, а решту двох – до 20 років позбавлення волі.

Славко Чурувія у 1990-х роках був власником і редактором двох провідних незалежних видань Сербії, які активно критикували режим Слободана Мілошевича.

Чурувію вбили у липні 1999 року, вистріливши 13 разів біля його будинку, через кілька днів після того, як проурядові ЗМІ назвали його "зрадником" і приписали йому заклики до НАТО бомбити Сербію.