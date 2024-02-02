В Сербии оправдали экс-силовиков, осужденных за убийство журналиста в 1999 году

Апелляционный суд Сербии 2 февраля постановил отменить обвинительные приговоры четырем бывшим сотрудникам спецслужб, осужденным за жестокое убийство в 1999 году журналиста Славка Чурувии, критика режима Слободана Милошевича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Сербский суд решил, что "при отсутствии прямых и косвенных доказательств, которые бы достоверно подтверждали" вину осужденных, "утверждения обвинения не были доказаны вне сомнения".

Подсудимые – бывший глава тайной полиции Сербии Радомир Маркович, руководителя разведывательного отделения Белграда Милан Радонич и еще двое рядовых силовиков – впервые были осуждены в 2019 году.

Через два года после обжалования первого приговора суд подтвердил их вину и приговорил Марковича и Радонича к 30 годам заключения, а остальных двух – к 20 годам лишения свободы.

Славко Чурувия в 1990-х годах был владельцем и редактором двух ведущих независимых изданий Сербии, которые активно критиковали режим Слободана Милошевича.

Чурувия убили в июле 1999 года, выстрелив 13 раз возле его дома, через несколько дней после того, как проправительственные СМИ назвали его "предателем" и приписали ему призывы к НАТО бомбить Сербию.