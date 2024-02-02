Уряд Румунії уклав угоду з фермерами й перевізниками для припинення протестів

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку та представники румунських фермерів і перевізників 2 лютого підписали угоду про припинення протестів на тлі аналогічних акцій в інших європейських країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до угоди між румунським урядом і фермерами, 5 лютого при прем’єрі країни створять міжвідомчий комітет "для аналізу та пошуку найкращих рішень щодо вимог протестувальників". До складу комітету увійдуть представники профільних міністерств Румунії, а також фермерів і перевізників.

"Метою комітету є врегулювання претензій фермерів і перевізників та розробка конкретних пропозицій щодо вирішення проблем у відповідних секторах економіки", – йдеться в пресрелізі уряду Румунії.

Цей компроміс слідує за оголошеним минулого тижня пакетом заходів, який передбачає низку субсидій і виплат румунським фермерам і далекобійникам.

Фермери в Румунії з минулого місяця спорадично блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи субсидій і захисту від впливу українського імпорту.

А втім, аналогічні фермерські протести відбуваються в низці країн Європи.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.