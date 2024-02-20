Сійярто, який блокував рух України в ЄС, обіцяє тягнути туди Грузію за угорського головування

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обіцяє під час угорського головування в Раді ЄС робити все можливе для просування переговорів про вступ з Грузією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав Сійярто у Facebook.

"Політика розширення могла б стати великою історією успіху для Європейського Союзу. І хоча майже всі країни-члени виступають за неї публічно, коли справа доходить до прийняття рішень, багато хто натискає на ручне гальмо", – написав глава МЗС Угорщини, від політиків якої лунають заяви про те, що Україні не місце в ЄС.

За його словами, Грузія давно заслуговує на членство в ЄС. Як зазначив угорський міністр, сьогодні в Брюсселі відбувається засідання Ради асоціації між ЄС та Грузією.

"Протягом наступних шести місяців угорського головування ми зробимо все можливе, щоб Грузія якнайшвидше просунулася вперед у переговорах про вступ", – заявив Сійярто.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан скаржився, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою. Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Однак після цього Орбан заявив, що відмовився від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.