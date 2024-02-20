Сийярто, блокировавший движение Украины в ЕС, обещает тянуть туда Грузию при венгерском председательстве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обещает во время венгерского председательства в Совете ЕС делать все возможное для продвижения переговоров о вступлении с Грузией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сийярто написал в Facebook.

"Политика расширения могла бы стать большой историей успеха для Европейского Союза. И хотя почти все страны-члены выступают за нее публично, когда дело доходит до принятия решений, многие нажимают на ручной тормоз", – написал глава МИД Венгрии, от политиков которой звучат заявления о том, что Украине не место в ЕС.

По его словам, Грузия давно заслуживает членства в ЕС. Как отметил венгерский министр, сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета ассоциации между ЕС и Грузией.

"В течение следующих шести месяцев венгерского председательства мы сделаем все возможное, чтобы Грузия как можно быстрее продвинулась вперед в переговорах о вступлении", – заявил Сийярто.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

Орбан также жаловался, что с присоединением Украины к ЕС вся центральноевропейская поддержка – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.